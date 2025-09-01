Galatasaray'da kaleci transferinde sürpriz! Restes ile 5 yıllık anlaşma sağlandı

Galatasaray'da kaleci transferinde sürpriz! Restes ile 5 yıllık anlaşma sağlandı
Galatasaray, Toulouse forması giyen 20 yaşındaki kaleci Guillaume Restes'in transferi için anlaşma sağladı. Restes, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamak için Toulouse şehrinden ayrıldı. Genç kaleci, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Kaleci transferinde çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

RESTES İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız basınında yer alan kaynaklara göre; Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse forması giyen 20 yaşındaki kaleci Guillaume Restes'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, 20 milyon euro piyasa değeri olan Fransız kalecinin Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Restes'in resmi imzayı atmak için Toulouse şehrinden ayrıldığı ve bu akşam İstanbul'a geleceği dile getirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 3 maça çıkan Restes, 2 maçta kalesini gole kapatsa da PSG karşısında kalesindeki 6 gole engel olamadı.

