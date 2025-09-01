Galatasaray'da kaleci transferinde sürpriz! Restes ile 5 yıllık anlaşma sağlandı

Kaleci transferinde çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

RESTES İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız basınında yer alan kaynaklara göre; Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse forması giyen 20 yaşındaki kaleci Guillaume Restes'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, 20 milyon euro piyasa değeri olan Fransız kalecinin Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Restes'in resmi imzayı atmak için Toulouse şehrinden ayrıldığı ve bu akşam İstanbul'a geleceği dile getirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 3 maça çıkan Restes, 2 maçta kalesini gole kapatsa da PSG karşısında kalesindeki 6 gole engel olamadı.