Galatasaray'da imza atılıyor
Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar Gabonlu oyuncuya kısa süre içerisinde imza attıracak.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da dış transferde çalışmalar sürerken, iç transferde de sıcak bir gelişme yaşandı.
LEMINA İLE YOLA DEVAM
Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile yola devam edecek. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Wolverhampton'dan 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'ya yeni bir imza attıracak.
OPSİYON KULLANILACAK
Lemina'nın kulübü ile imzaladığı sözleşmenin 1.5 yılı sezon sonunda dolacak. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon kritik maçlarda birçok farklı mevkide sahaya çıkan yıldız oyuncu, 17 maçta süre buldu ve 1 asistlik performans sergiledi.