Galatasaray'da ilk atamalar yapıldı! İşte Erden Timur'un kulüpteki görevi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla birlikte yönetim kurulundaki görev dağılımı da şekillenmeye başladı. Kulüpten yapılan KAP bildirimine göre Erden Timur, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

Kulüpten yapılan KAP bildiriminde, "Sayın Başkan Burak Elmas'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Dursun Aydın Özbek'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,

Dursun Özbek-Erden Timur

ERDEN TİMUR YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Sayın Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Erden Timur'unilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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