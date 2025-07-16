Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu'nun transfer görüşmeleri ilerleme sağlamadı. Görüşmelerin ilerleyememe nedeni ise Sarı-kırmızılı yönetimin tüm odağını Victor Osimhen transferine çevirdiği, Hakan Çalhanoğlu için kararlı bir adım atılmadığı ve görüşmelerin ilerlemediği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da uzun süredir gündemde tutulan ancak transferde aşama kaydededilemeyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

OSIMHEN YÜZÜNDEN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İLERLEMEDİ

İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu transferinde yetki aldı. Haberde, Kavukcu'nun Inter Sprotif Direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü ancak Abdullah Kavukcu'nun transferde önceliği Osimhen'e verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin Osimhen transferini bitirmek adına mesai harcadığı, Hakan Çalhanoğlu transferi için kararlı bir adım atılmadığı ve görüşmelerin bu nedenle durduğu aktarıldı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Uzun bir süredir sakat olan Hakan Çalhanoğlu'nun, salı günü Inter ile sezon öncesi çalışmalarına katılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Inter formasıyla 47 maçta forma giyen 31 yaşındaki milli futbolcu 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

30-31 yaşını aşan yerli oyuncuları istemiyoruz Galatasaray ımızda. Çok üst düzey olması lazım 30 li yaşlarda gelmesi için. Hakan da üst düzey değil.

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