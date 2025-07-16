Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen

Süper Lig devi Galatasaray'da uzun süredir gündemde tutulan ancak transferde aşama kaydededilemeyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

OSIMHEN YÜZÜNDEN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İLERLEMEDİ

İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu transferinde yetki aldı. Haberde, Kavukcu'nun Inter Sprotif Direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü ancak Abdullah Kavukcu'nun transferde önceliği Osimhen'e verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin Osimhen transferini bitirmek adına mesai harcadığı, Hakan Çalhanoğlu transferi için kararlı bir adım atılmadığı ve görüşmelerin bu nedenle durduğu aktarıldı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Uzun bir süredir sakat olan Hakan Çalhanoğlu'nun, salı günü Inter ile sezon öncesi çalışmalarına katılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Inter formasıyla 47 maçta forma giyen 31 yaşındaki milli futbolcu 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.