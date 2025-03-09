Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildir
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı

Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arası hakem Yasin Kol'a itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda sahadaki Muslera dışında kaleci yedeği bulunmuyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılıların yedek kalecisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken kırmızı kart gördü.

KULÜBEDE KALECİ YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Kol, itirazları nedeniyle Günay'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Böylelikle Cimbom'un yedek kulübesinde yedek kaleci kalmadı. Sarı-kırmızılıların sahadaki Muslera dışında kaleci tercih şansı bulunmuyor.

Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
img

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
img

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta denge bozuldu

Kıran kırana maçta denge bozuldu
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.