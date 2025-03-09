Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arası hakem Yasin Kol'a itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda sahadaki Muslera dışında kaleci yedeği bulunmuyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılıların yedek kalecisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken kırmızı kart gördü.
KULÜBEDE KALECİ YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Kol, itirazları nedeniyle Günay'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Böylelikle Cimbom'un yedek kulübesinde yedek kaleci kalmadı. Sarı-kırmızılıların sahadaki Muslera dışında kaleci tercih şansı bulunmuyor.