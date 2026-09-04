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Gabriel Sara'nın Golü Galatasaray'a Galibiyeti Getirdi

Gabriel Sara'nın Golü Galatasaray'a Galibiyeti Getirdi
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Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Başakşehir maçında galibiyet golünü atarken, bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Başakşehir maçında galibiyet golünü atarken, bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıları 3. golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.

Müsabakaya 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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