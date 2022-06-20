Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
AA - Hilmi Sever - Spor
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Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
AA / Hilmi Sever - Spor