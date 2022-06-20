Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

AA / Hilmi Sever - Spor

Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Cenk Ergün Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title