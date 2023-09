Galatasaray'da Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı

İSTANBUL,

Galatasaray Kulübü'nün Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı, yapımı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Başkan Dursun, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk, divan kurulu ve kulüp üyeleri yer aldı.

Başkan Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulunun 14 aylık icraatları hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Değerli hazirun. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Erden kardeşime yaptığı detaylı ve güzel sunumla ilgili çok teşekkür ediyorum. 2022'de başlayan sürecimizde çok zor bir görev üstlendi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve Türk futbol tarihinin kadro değeri en yüksek takımının kurulmasında çok büyük katkıları oldu. Bu kadro sahip olduğumuz imkanları değerlendirme açısından da çok başarılı bir kadro oldu. Kendisine bu açıdan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Erden'in kulübümüze, bu yönetime katkıları sadece futbolla ilgili değil. Erden, nerede Galatasaray'ın bir ihtiyacı varsa orada. Sponsorluk çalışmalarında, inşaatlarımızda orada. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Kendisine şahsım, yönetim kurulum ve bütün Galatasaraylılar adına büyük bir teşekkür gönderiyorum.

2022 seçimlerinden sonra 14 ay gibi bir süre geçti. Bu süre zarfında neler yaptığımızı paylaşmak istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Sporun yanında yapması gereken bir sürü vazifesi var.

6 Şubat depreminde ülkenin yüzde 15'i yıkıldı. Büyük bir nüfus orada çok zor günler yaşadı, yaşamaya devam ediyorlar. Depremin birinci günü kulüpte toplandık. Oradaki depremin yaralarını sarma mecburiyetinde olduğumuz kanaati yönetimde oluştu. Derhal aynı günün gecesinde Sevgili Erden Timur arabasıyla deprem bölgesine hareket etti. Orada insani yardımlarımızı yaptık. Bu arada camiamızda büyük bir kenetlenme vardı. Hassasiyetimizi dile getirdik. Oradaki insanlar boynuma sarılarak şunları söyledi. Galatasaray'a çok teşekkür ettiklerini söylediler. Deprem zamanı bölgeye hemen intikal ederek yarımları mezralara kadar ulaştırdık. Bunu dile getirerek boynuma sarılanlar var. Bu teşekkür Galatasaray için.

Deprem bölgesinde acil olarak barınma konusunu çözmek için konteyner kentler yaptık. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta büyük konteyner kentler yaptık. Galatasaray'ın kalıcı konut için de destek verebileceğini o dönem sayın bakana söyledim. 300 konutluk bir söz verdim kendisine. Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş'ta ilk temel atma törenini yaptık. 100 konut için de harekete geçtik.

Toplumdaki hassasiyetin kaybolduğunu görüyorum. Benim çabam bu hassasiyetin kaybolmaması. Bu önemli bir konu. Yeşil sahada yarıştığımız gibi hayırda da yarışmamız lazım. Oradaki insanlar bizim kardeşimiz. Galatasaray gereğini yapmıştır. Bu konuyla ilgili yarım kampanyamızın devam ettiğini, sizlerin de bu konuya hassasiyet göstermenizi rica ediyorum.

SERMAYE ARTIŞI

Çok yakın dönemde bir sermaye artışı yaptık. 540 milyon TL olan Galatasaray Sportif A.Ş.'nin sermayesini 1 milyon 80 milyon TL'ye yükselttik. Çok başarılı bir sermaye artışı oldu. Katılım yüzde 100'e yakındı. Burada emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum.

SPONSORLUKLAR

Kulüplerin yaşaması için, mücadele gücünün yükselmesi için gelirlerini artırma ihtiyacı var. Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz 200 milyon euro üzerine çıktı. Sponsor arayışlarımız bitmiş değil. Faaliyetimiz var, çalışmalarımızı yoğunlaştırdık; ancak mücadele ettiğimiz sahalarda kimlerle mücadele ettiğimizi, nasıl bir mücadele ettiğimizin de önemi var. Kurduğunuz takımın, oynayan kişilerin karakteri, becerisi, sahada koyduğu performans son derece önemli. Bu çalışmalarımız bitmedi. Dolayısıyla Sevgili Erden kardeşimin söylediği gibi size sunduğumuz tabloda imzaladığımız sponsorlukları size inşallah Genel Kurulda o rakamı daha büyümüş olarak, yeni sponsorluklarımızı da ilave etmiş olarak sizlerle paylaşırız.

RİVA

Galatasaray'ın Riva projesi bugüne kadar Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon dolar çerçevesinde bir fayda sağlamıştır. Bir getirisi vardır. Şu anda birinci ve ikinci fazlar bitmiş durumda. Üçüncü fazın çalışmaları yapılıyor. Riva'daki çalışmalarımız da son derece yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzde yaklaşık 130 tane villa, yaklaşık 30 bin metrekarelik imar açısından stoğu var. Bu stoğun değeri yaklaşık 2.5 milyar TL. Zaman içinde inşaat maliyeti ve satış maliyetlerinin artışına bağlı olarak bu rakamın yukarıya çıkacağı kesin.

MECİDİYEKÖY

Yaptığımız lansmanda büyük bir kısmını sattık. Bunların realizasyonunu gerçekleştirdik. Kontratları, ödemeleri yapıldı. Binanın bugünkü finansal durumu şöyle. Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma çerçevesinde Florya'daki 40 dönüm arsanın satın alınması için 1 milyar 85 milyonluk kredinin teminatı, Mecidiyeköy'deki rezidansların satışından gelecek kaynak dedik. Projemizi anlattık. Onlar da uygun buldular. 1 milyar 85 milyon TL'yi vermek suretiyle antrenman yaptığımız tesislerin 40 dönümünü satın aldık. Mecidiyeköy'de yaptığımız satışların tamamı nakit, çek, senet şeklinde Ziraat Bankası'nda bloke oluyor. İçinde bulunduğumuz hafta itibarıyla hesapta 848 milyon TL nakit, yaklaşık 260 milyon TL de uzun vadeli olmaya senetler vardı. Derhal Ziraat Bankası ile konuştum. 1 milyar 85 milyon TL borcumuzun 848 milyon TL'sini alın dedim. Çünkü faizler de artık rahatsız edici boyutlara geldi. Şu anda kendileriyle pazarlık halindeyim. Tamamını kapatmak üzere kendilerine teklif sundum. Bunların dikkate alınarak 1 milyon 85 milyon TL borcumuzun tamamını ödemek üzere öneri götürdüm. Dün itibarıyla toplantı yaptık. Büyük ihtimalle kabul ediyorlar. Önümüzdeki hafta Florya arsasının satın alınan 1 milyar 85 milyon TL bedelinin tamamı ödenmiş olacak.

Seçilirken, sizden yetki isterken ne söylediysek noktasına virgülüne kadar aynı şeyleri, aynı tarzda yapıyoruz. Bizim söylemlerimiz dışında, sizden aldığımız yetki dışında hiçbir faaliyetimiz yok. Fazlasını yapmaya çalışıyoruz. En dikkat ettiğimiz konu sizden aldığımız yetkiyi tahrip etmemek, yanlış kullanmamak.

KEMERBURGAZ

Galatasaray'ın gelecek 15-20 yılını dizayn etmek için Florya'nın çıkış projesi olduğunu söylemiştik. Kemerburgaz projesinde küçük bir gecikme varsa bu, konsantrasyonumuzun 6 Şubat depremindeki faaliyetlere kayması dolayısıyladır. Burası da Florya gibi, Hasnun Galip gibi, Kalamış ve Ada gibi Galatasaray'ın evi. İstiyorum ki insanlar buraya gelsin. Güzel bir mahal. Yaptığımız projeler birinci faz. Florya'nın buraya nakledilmesi için gereken faz. Arazimizin şu anda üçte birini kullanıyoruz. Üçte ikisi de ham vaziyette duruyor. Buraya sahip çıkılması için, bütün Galatasaraylıların, genel kurulu üyelerinin burayı görmesinin, burada olmasının çok büyük faydası var.

Gördüğünüz gibi burada şu anda birinci fazda 14 bin 500 metrekare kapalı saha var. Beş kat. Bunun altında otoparkımız var. Yukarda konaklama tesisimiz var. Soyunma odaları son derece modern. Son derece Galatasaray'a yakışır bir tesisi yapıyoruz. Çok kısa sürede bitireceğiz çünkü acelemiz var. Florya'nın buraya taşınması lazım. Onun için şunu dikkate almanızı istiyorum. Florya'daki yerleşkemizi yapanlardan Allah razı olsun. O dönem için Galatasaray'a çağ atlatmıştır. Galatasaray futboluna büyük katkı vermiştir. Oradaki yerleşkede akademi, store, konteynerlerle takımının hepsinin toplam tutar metrekaresi 4500. Burada sadece birinci fazın miktarı 14 bin 500 metrekare. Çok değerli futbolcularımızı, kendi çocuklarımızın bu güzel mekanda idman yapmalarına fırsat sağlayacağız.

FLORYA

Florya demin de ifade ettim, Galatasaray'ın önümüzdeki 15-20 yılını dizayn edecek bir proje. Artık rakam telaffuz etmek istemiyorum; çünkü konuştukça sataşmalar artıyor. Konuştukça etraftan bizim paçamızdan aşağı çekmeye çalışıyorlar. Onlara da sesleniyorum. Biz yukarıya doğru gitmeye çalışıyoruz. Siz de bizim gibi projeler yapıp yukarıyla gidin. Onun için korkuyorum bazı şeyleri telaffuz etmekten; ama değerli Galatasaraylılar şu kadarını bilin. Florya projesi Galatasaray'ın geleceği demektir.

SALON

Stadın yanında hem spor salonunu hem spor salonlarını icra edebilmek ve Galatasaray'ı bir bütün haline getirmek için 60 dönümlük bir arazi 49 yıllığına Galatasaray'a tahsis edildi. Geçen hafta Ankara'daydım. Sayın bakanla da görüştüm. Askıya çıkmasını bekliyoruz. Askıya çıktıktan sonra biliyorsunuz belli bir süresi var bir ay gibi. Ondan sonraki proje çalışmalarını gene size o mekanda anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla o proje üzerinde de tenkitleriniz, yapmak istediğimiz şeyler ne varsa konuşulur.

Galatasaray camiasının bütünlüğünü sağlamak için orada yapacağımız proje de siz değerli üyelerimiz için buradaki projede siz değerli üyelerimiz için mekanlarımız var. Ben istiyorum ki Galatasaray Spor Kulübü'nün çok değerli üyeleri, Galatasaraylılar, bu mekanlarda bir araya gelme fırsatı bulsun. Adamızda ve Kalamış'da olduğu gibi. Dolayısıyla çalışmalarımızı bu yönde bütün hızıyla devam ettiriyoruz.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece arsası da aynı şekilde stadımızın yanındaki arsa gibi plan çalışması içindedir. ilgilenen üyelerin konuyla bilgi almak istedikleri zaman bana gelmeleri, yanlış bilgilerle donatılmalarının Galatasaray için fayda üretmediğini belirtmek istiyorum. Gece gündüz demeden bizim size verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. Meyvelerini gördüğümüz zaman da sizlerle paylaşmak bize büyük mutluluk veriyor.

GALATASARAY ADASI

Galatasaray Adası bildiğiniz gibi iki seneden beri siz değerli üyelerimize hizmet veriyor. Bu sene biraz da dekorasyon kısmını tamamladık. Güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Orada da iki tane husus var. Bir imar plan çalışmaları bitmişti. Proje uygulamasına geçmek üzereyiz ama sezon devam ettiği için şu anda bu çalışmaları yapamıyoruz. Sezon sonunda, yani önümüzdeki aydan sonra, arkadaki eski küçük havuzun olduğu yerdeki kazıklar çürümüş. Onu yapanlara da teşekkür ediyorum. O günkü teknolojiyle yapılan şey artık hizmet veremez durumdaydı. Söktük döşemeleri. Ada'nın kışın da hizmet vermesi için kapalı bir balık restoranını sezon sonu itibari ile devreye almaya çalışıyoruz.

Değerli Galatasaraylılar. Projeler ile ilgili anlatmak istediğim kısım bu kadar. Dün voleybol takımımızın sezon açılış törenini yaptık. Çok güzel bir kutlama yaptık. Ada'da da kadın basketbol takımımızın sezon açılışı vardı. Amatör sporlarda son derece başarılıyız. Özellikle voleybolda altyapıdan gelen kişilerle kurulan bir takım var. Yetiştirici kulüp olma özelliğimizi kaybetmemişiz. Bütün amatör sporculara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü güldürecek, olimpiyatlara katkı verecek çalışmalarını hep beraber izleyeceğiz.

CUMHURİYETİN 100. YILI ANISINA KONSER

Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetimizin 100. yılını Galatasarayımıza yakışır bir şekilde kutlamak, bizim için çok önemliydi. Çünkü Galatasaray her zaman ifade ettiğimiz gibi cumhuriyetin yüzüdür değerli arkadaşlar. Geçen sezon başlayıp bugüne kadar devam eden kutlamalara ekim ayının son haftasında yapacağımız bir konser ile taçlandırmak istiyoruz. Yapmayı planladığımız bu konsere tüm Galatasarayların katılmasını özellikle rica ediyorum. Yaptığımız tüm çalışmaların bir gayesi var değerli arkadaşlar. O da Galatasarayımızı rekabet ettiği tüm branşlarda sürdürülebilir sportif başarıya çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak. Bunun için tüm camiamızla bir sevgi iklimine ihtiyacımız var dedik. Biz bu seviyor ortamını sağlarsak her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inandık. Bugün geldiğimiz nokta da tam bunun tezahürü. O kadar güzel şeyler ifade ediyoruz. Projelerimizi yapıyoruz, gelir miktarlarımızı artırmışız, sportif başarılarda daima öndeyiz. Bunun bir tek sebebi var. Camiamızda oluşan sevgi ve barış iklimi bunun motorudur. Onu bir gün kaybedersek bu projelerin hiçbirisini yapamayız, hiçbirinde başarılı olamayız. Birbirimizi severek, daha iyisi için tartışarak, her zaman birlikte çalışarak Galatasarayımızı daha iyi noktalara ulaştıracağımıza inancım son derece yüksek. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni mekanımıza hoş geldiniz diyorum."

ERDEN TİMUR: BU SEZONKİ GELİRİMİZ 218 MİLYON EURO

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 2023-24 yaz transfer değerlendirmesi, futbolcu ücret gideri Şampiyonlar Ligi karşılaştırması, yıllara dayalı gelir karşılaştırması, gelir tablosu analizleri, Deloitte Money League ilk 20 gelir karşılaştırmaları ve UEFA raporları başlıkları altında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Bu sezonki gelirlerinin 218 milyon Euro olduğunu belirten Erden Timur, "Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79.9 milyon Euro'ydu. Bu 218 milyon Euro'ya giden iş, yayın geliri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22.5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok" diye konuştu.

Başkan Dursun Aydın Özbek'in kürsü konuşmasının ardından Sicil Kurulu Başkanı Gürkan Eliçin, üye alımları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Divan Kurulu üyelerinden Serdar Eder, Yalçın Kaya, Sami Çölgeçen, Erdal Günsel, Ayhan Özmızrak, Can Çobanoğlu, Faruk Gürbüzer, Seçkin Koç, Cemil Dönmez, Ayhan Yeğinsu, Turcan Bolayır kürsüye çıkarak gündemle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Son olarak Başkan Dursun Aydın Özbek, kürsüye gelerek kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.