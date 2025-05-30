Galatasaray'da Duygusal Veda: Muslera ve Mertens Son Maçlarına Çıktı

Galatasaray'da Duygusal Veda: Muslera ve Mertens Son Maçlarına Çıktı
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Galatasaray, Başakşehir FK ile oynadığı maçta Fernando Muslera ve Dries Mertens'i duygusal bir şekilde uğurladı. Mertens, 79'uncu dakikada oyundan alınırken, Muslera ise 88'de sahayı terk etti. Her iki oyuncu da, takım arkadaşları tarafından omuzda taşınarak saha kenarına götürüldü.

GALATASARAY'ın Başakşehir FK'yı konuk ettiği karşılaşmada Galatasaray formasıyla son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens, mücadelenin son anlarında oyundan alınırken duygusal anlar yaşandı.

Galatasaray'ın efsanevi ismi Fernando Muslera ve Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, Galatasaray formasıyla son maçlarına iç sahada oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında çıktı. Mertens, mücadelenin 79'uncu dakikasında yerini Sallai'ye bıraktı. Mertens oyundan çıkarken, stadyumda ışıklar kısılırken, Galatasaraylı oyuncular Mertens'i omuzlarında kenara getirdi. Belçikalı oyuncunun oyundan alınma anonsunu da eşi Katrin Kerkhofs yaptı.

Fernando Muslera ise 88'inci dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Tecrübeli file bekçisi, oyundan çıkarken 25 numaralı formasını giyerken, takım arkadaşları Muslera'yı da omuzlarında saha kenarına kadar getirdi. Muslera'nın oyundan çıkış anonsunu ise oğlu Kailash Muslera yaptı. İki oyuncu da oyundan çıkarken sahada duygusal anlar yaşandı. Muslera oyundan alınırken, göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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