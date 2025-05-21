Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var

Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var
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Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in yöneticisi Peter Niemeyer, Galatasaray'dan kiralanan Derrick Köhn ile ilgili açıklamalarda bulundu. Niemeyer, transferle ilgili, "Derrick Köhn için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Ancak biraz zaman alacak.'' yorumunda bulundu.

Galatasaray'ın sezon başında Bundesliga ekibi Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiraladığı Derrick Köhn için sıcak bir gelişme yaşandı.

WERDER BREMEN'DEN AÇIKLAMA

Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer, Derrick Köhn ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile görüşme yaptıklarını açıklayan Niemeyer, "Derrick Köhn için Galatasaray ile görüşmelerimiz sıklıkla devam ediyor. Ancak biraz zaman alacak. Çözüm bulabilir miyiz, göreceğiz. Yakında belli olacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var

SATIN ALMA OPSİYONU

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Werder Bremen ile yaptığı anlaşmada Köhn'ün sözleşmesine 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonu koydurmuştu. Werder Bremen'in Köhn'ü kadrosuna bonservisiyle katmak istediği ancak opsiyondaki ücretin yarısına bu transferi yapmayı hedeflediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Werder Bremen formasıyla bu sezon 30 maça çıkan Derrick Köhn, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 2 golün de asistini yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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