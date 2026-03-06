Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Kavukcu'dan gündeme dair açıklama Açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde takımlarında çok iyi bir atmosfer olduğunu belirtti.

Abdullah Kavukcu, Tersane İstanbul'da Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül'ün davetiyle düzenlenen iftarda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın bugünkü açıklamalarına değinen Kavukcu, "Serdal Başkan'da üzülerek görüyorum ki bu iş alışkanlık haline geldi. Her maçımızdan önce hakemlerle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman hakem etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz, bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır." ifadelerini kullandı.

Takımda sakat futbolcularının bulunmadığını aktaran Kavukcu, "Takımda çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Sacha Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferler çok katkı sağladı. Renato Nhaga, enteresan bir futbol oynadı. İkinci pozisyonu gol olsa farklı bir şey konuşulurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi. Bu konuyla ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var. O çocuğun farklı özellikleri var. Güçlenirse çok farklı olacaktır. Bir anda topu önüne alıyor, güzel paslar veriyor. Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacak bir oyuncu kazandırdık." diye konuştu.