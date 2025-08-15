Galatasaray'da Davinson Sanchez'den sonra bir imza daha

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den sonra bir imza daha
Galatasaray, Davinson Sanchez'in ardından Günay Güvenç'in sözleşmesinin de 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Davinson Sanchez ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, bir yıldız oyuncusunda daha mutlu sona ulaştı.

GÜNAY GÜVENÇ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 21 maça çıkan Günay Güvenç, kalesinde 19 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapadı.

