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Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı

Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
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Galatasaray'ın devre arasında Genk'ten 8 milyon euroya transfer ettiği Carlos Cuesta, 3-3 berabere biten Kasımpaşa maçında oyuna girdikten 36 saniye sonra penaltı yaptırmış ve takıma katıldıktan kısa bir süre sonra eleştiri oklarını üzerine çekmişti. 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bu olayın yaşandığı karşılaşmanın ardından bir daha sarı-kırmızılı formayı bir saniye bile giyemedi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda iki puan kaybettiği maçta taraftarların hedefi haline gelen Carlos Cuesta kayıplara karıştı.

36 SANİYEDE PENALTI YAPTIRMIŞTI

Kolombiyalı stoper, 3 Mart'ta 3-3 berabere biten Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girmiş ve ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçırarak 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet vermişti. Cuesta'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki almış ve adeta yerden yere vurulmuştu.

BİR DAHA SÜRE ALMADI

Carlos Cuesta daha sonra ligde oynanan Alanyaspor ve Beşiktaş maçıyla, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olmasına karşın süre alamamıştı. 26 yaşındaki savunmacı hafif sakatlığı nedeniyle ligdeki Antalyaspor maçında ise kadroda yer almamıştı.

8 MİLYON EUROYA BONSERVİSİNİ ALDILAR

Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, ara transfer döneminde Carlos Cuesta'yı Genk'ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Cuesta, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 6 maça çıktı ve 355 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki stoperin Cimbom ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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