Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kulübünün baskısı ve oyuncuyu şikayet etme ihtimali nedeniyle bugün Almanya'ya dönecek.

  • Galatasaray, Can Armando Güner ile devre arası transfer döneminde anlaşma sağladı.
  • Borussia Mönchengladbach, Can Armando Güner'in izinsiz hareket ettiği gerekçesiyle şikâyet yoluna gidebileceğini belirtti.
  • Can Armando Güner'in bugün Almanya'ya geri döneceği öğrenildi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Can Armando Güner ile anlaşma sağlayarak genç futbolcuyu İstanbul'a getirmişti. Ancak transfer süreci, Alman kulübü Borussia Mönchengladbach cephesinden gelen baskılar nedeniyle sekteye uğradı.

KULÜBÜNDEN BASKI VE ŞİKAYET İHTİMALİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mönchengladbach yönetimi, Can Armando Güner'in İstanbul'a gelişine tepki gösterdi. Alman kulübünün, oyuncunun izinsiz hareket ettiği gerekçesiyle resmi şikâyet yoluna gidebileceği ihtimali süreci çıkmaza soktu.

BUGÜN ALMANYA'YA DÖNÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Can Armando Güner'in bugün Almanya'ya geri döneceği öğrenildi. Galatasaray'ın ise transferle ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Süper Kupa finali sonrası transfer beklentisinin arttığı Galatasaray'da bu gelişme, taraftarlar arasında hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medyada birçok taraftar, sürecin bu noktaya gelmesine tepki gösterdi.

