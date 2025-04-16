Galatasaray'da bomba Osimhen gelişmesi

Süper Lig devi Galatasaray'da kariyer rekoruna koşan yıldız golcü Osimhen'in geleceğihenüz netleşmiş değil.

KİMSEYE "EVET" DEMEDİ

Milliyet'in haberine göre, Osimhen'in hiçbir kulübe yeni sezon için "evet" demediği, sezon sonuna kadarkitek konsantrasyonun Galatasaray'la ligde şampiyonluk olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI BOMBA

Sarı-kırmızılı yönetimin de Osimhen'in bu kararıyla ilgili herhangi bir endişe duymadığı planlarını yıldız ismin takımda kalacağı senaryoya göre yaptıkları ifade edildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması halinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin Osimhen'in takımda kalabilmesi için önemli bir faktör olabileceğine vurgu yapıldı.