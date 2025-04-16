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Galatasaray'da bomba Osimhen gelişmesi

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Galatasaray'da Osimhen'in geleceği hala belirsizken sarı-kırmızılıların Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması halinde, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin Osimhen'in takımda kalabilmesi için önemli bir faktör olabileceği ortaya çıktı.

Süper Lig devi Galatasaray'da kariyer rekoruna koşan yıldız golcü Osimhen'in geleceğihenüz netleşmiş değil.

KİMSEYE "EVET" DEMEDİ

Milliyet'in haberine göre, Osimhen'in hiçbir kulübe yeni sezon için "evet" demediği, sezon sonuna kadarkitek konsantrasyonun Galatasaray'la ligde şampiyonluk olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI BOMBA

Sarı-kırmızılı yönetimin de Osimhen'in bu kararıyla ilgili herhangi bir endişe duymadığı planlarını yıldız ismin takımda kalacağı senaryoya göre yaptıkları ifade edildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması halinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin Osimhen'in takımda kalabilmesi için önemli bir faktör olabileceğine vurgu yapıldı.

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Galatasaray'da bomba Osimhen gelişmesi
Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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