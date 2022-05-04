Galatasaray'da bir dönemin sonu! Domenec Torrent, futbolculara ayrılacağını açıkladı - Haberler

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Galatasaray'da bir dönemin sonu! Domenec Torrent, futbolculara ayrılacağını açıkladı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da bir dönemin sonu! Domenec Torrent, futbolculara ayrılacağını açıkladı

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torret'le yollar ayrılıyor. Katalan çalıştırıcı bugün Florya'daki antrenman öncesinde sarı-kırmızılı futbolcularla yaptığı toplantıda, gelecek sezon yüksek ihtimalle takımın başında olmayacağını açıkladı. Torrent'in menajeriyle yapılacak toplantıda tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa yolların ayrılması için sezon sonu beklenmeyecek.

Galatasaray'da performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon takımın başında olmayınca futbolcularına açıkladı.

TAKIMA AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, Torrent bugün Florya'daki antrenman öncesinde Galatasaraylı futbolcularla toplantı yaptı. Katalan çalıştırıcı, gelecek sezon çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın başında olmayacağını takıma açıkladı.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA AYRILIK KISA SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR

Domenec Torrent'in menajeriyle yapılacak görüşmelerde eğer tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa, İspanyol hoca ve ekibinin Galatasaray'dan ayrılığı kalan maçlar öncesinde de gerçekleşebilir.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Haberler

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