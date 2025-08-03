Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
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Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almayan Berkan Kutlu, La Liga ekibi Espanyol ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, deneyimli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık gerçekleşmek üzere.

ESPANYOL İLE ANLAŞMAYA VARDI

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Berkan Kutlu, maç kadrosunda yer almamıştı. Marca'da yer alan habere göre; Bir süredir Espanyol ile görüşmelerde bulunan Berkan Kutlu, İspanyol ekibi ile anlaşmaya vardı. Espanyol'un 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı belirtildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

LAZIO MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI

Haberde, Berkan Kutlu'nun Espanyol'da forma giymek istemesi sebebiyle kendi isteğiyle Lazio maçının kadrosunda yer almak istemediği ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına giren Berkan Kutlu, 2021'de Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Deneyimli oyuncu, Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 150 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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