Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir ayrılık daha
Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un Roma'ya sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Roma'nın kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceği ve anlaşmada 10 milyon euro'luk satın alma maddesinin bulunduğu belirtildi.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Victor Nelsson'un Roma'ya kiralandığını açıkladı.
10 MİLYON EURO OPSİYON
Kulüpten yapılan açıklamada, Roma'nın kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceği ve anlaşmada 10 milyon euro'luk satın alma maddesinin yer aldığı ifade edildi.
Öte yandan Roma'nın, Victor Nelsson'un bonservisini alması durumunda anlaşmada 2 milyon euro bonus yer alacak.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Ayrıca Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
NELSSON'DAN PAYLAŞIM
Roma'ya imzası sonrası paylaşımda bulunan Victor Nelsson, "Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.