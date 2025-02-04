Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir ayrılık daha

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Victor Nelsson'un Roma'ya kiralandığını açıkladı.

10 MİLYON EURO OPSİYON

Kulüpten yapılan açıklamada, Roma'nın kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceği ve anlaşmada 10 milyon euro'luk satın alma maddesinin yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Roma'nın, Victor Nelsson'un bonservisini alması durumunda anlaşmada 2 milyon euro bonus yer alacak.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Ayrıca Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

NELSSON'DAN PAYLAŞIM

Roma'ya imzası sonrası paylaşımda bulunan Victor Nelsson, "Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.