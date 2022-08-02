Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da futbolcu Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
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Galatasaray'da futbolcu Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." denildi.
Aytaç Kara, geride kalan 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olmuş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
AA / Serdal Kalaycı - Spor