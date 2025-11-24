Haberler

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Okan Buruk, devre arasında kadroda düşünmediği üç isimle yolları ayırıyor. Yusuf Demir kesin olarak gönderilecek, Berkan Kutlu'nun ayrılma isteğine izin verilecek ve Ahmed Kutucu için gelecek teklifler değerlendirilecek. Galatasaray devre arasında kadro yenilemesine hazırlanıyor.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Yusuf Demir'i devre arasında kadrodan çıkaracak.
  • Galatasaray, Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmasına izin verecek.
  • Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun devre arasında takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu değerlendiriyor.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arası planlamasını hızlandırırken kadroda düşünmediği üç futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Bir yandan transfer takviyeleri için çalışan sarı-kırmızılı yönetim, diğer yandan gönderilecek isimler için son kararını verdi.

DEVRE ARASI ÖNCESİ NET MESAJ

Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Okan Buruk, devre arasında kadronun yeniden şekilleneceğinin sinyallerini vermişti. Buruk, "Bu maç bizim için de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize karar vereceğiz. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz" sözleriyle ayrılıklar için kapıyı aralamıştı.

YUSUF DEMİR'E VEDA KARARI

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir, Gençlerbirliği maçındaki şansını iyi değerlendiremeyince gözden tamamen düştü. Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, Yusuf Demir'i devre arasında kadroda düşünmüyor ve oyuncuyla yollar ayrılacak.

BERKAN KUTLU VE AHMED KUTUCU DA AYRILACAK

Yusuf Demir'in yanı sıra takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutluya da izin verilecek. Performansı beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu için ise gelecek tekliflerin değerlendirileceği, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

kaliteli On numara kesin alınmalı, bir stoper alınmalı, bir de son olarak sol kanat alınmalı. Stoper ve on numara kesin alınmalı kanat şart değil çok, kanat alınmasa da olur. On numara ve stoper şart!!!

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Kendisinin kalacağı sanki kesin.?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Onyekuru yu alması lazım GS nin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAmokachi:

Sara' dan hemen çıkılmalı. Derhal çıkılmalı yani.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine bu gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısı dev indirim geliyor
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Motorine bu gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısı dev indirim geliyor
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Tüm hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi

Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen İsmail Mert toprağa verildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Marketlerde 30 TL'ye satılıyor! Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar

Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.