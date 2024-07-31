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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedilecek

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Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira ile yollarını ayırmak istiyor. Gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, takım bulamaması halinde Portekizli oyuncunun sözleşmesini alacaklarına karşılık feshedecek. Cimbom ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız, yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alıyor.

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira için yol haritasını belirledi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için gelen tekliflerleri değerlendirecek. Tecrübeli futbolcu, talibi çıkmaması durumunda ise alacaklarına karşılık serbest bırakılacak. Portekizli yıldızın adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi takımlarla anılıyor.

SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI

Galatasaray, Sergio Oliviera'yı 2022 yazında Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro net ücret alan 32 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2 sene daha kontratı bulunuyor.

GALATASARAY KARİYERİ

2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Sergio Oliveira, bu süreçte oynadığı 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda ise 24 maça çıkıp 997 dakika süre alabilmişti. Sergio Oliveira bu maçlarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Yusuf Yıldırım:

Bu oyuncuya bu paraya anlaşan yönetici kimse Galatasaray'a büyük kötülük yapmış.

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