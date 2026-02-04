Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Haberler

Galatasaray, Yusuf Demir ile yollarını ayırırken 22 yaşındaki futbolcu Rapid Wien'e imza atmaya hazırlanıyor; sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi listesini yarın UEFA'ya sunacak.

  • Galatasaray, Yusuf Demir ile yollarını ayırma kararı aldı.
  • Yusuf Demir, Avusturya ekibi Rapid Wien ile sözleşme imzalayacak.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadro listesini yarın UEFA'ya bildirecek.

Galatasaray, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Yusuf Demir ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığını resmileştirdi.

RAPID WIEN'E İMZA ATIYOR

Gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'in, kariyerine Avusturya'da devam edeceği öğrenildi. Demir'in bugün Avusturya ekibi Rapid Wien ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİ YARIN TESLİM EDİLİYOR

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadro listesini yarın akşam UEFA'ya bildirecek. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Noa Lang ve Asprilla'nın listeye dahil edileceği ifade edildi.

