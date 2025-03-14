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Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Öncesi Tek Değişiklik

Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Öncesi Tek Değişiklik
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesinde Corendon Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre tek değişiklik yaparak Mario Lemina'nın yerine Yunus Akgün'e forma verdi. Ayrıca, Okan Buruk'a Antalyaspor müsabıka öncesinde plaket takdim edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Corendon Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Antalyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre Antalya karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk; Mario Lemina'nın yerine Yunus Akgün'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, tedavisi devam eden Ismail Jakobs yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Carlos Cuesta da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor. Buruk, Cuesta'nın kadro olmamasıyla ilgili maçtan önce yaptığı açıklamada, "1 yabancı dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu'nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok" dedi.

Yunus Akgün, ligde 6 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor maçında 11'de başladı. Ligde son olarak Konyaspor ile oynanan karşılaşmada 11'de görev alan Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanmıştı. 24 yaşındaki futbolcu; ligde Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarında sakatlığından, Kasımpaşa karşısında da sarı kart cezasından dolayı oynamazken, Fenerbahçe ve Alanyaspor mücadelelerinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Okan Buruk'a plaket verildi

Galatasaray'ın başında Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıkan Teknik Direktör Okan Burak'a, Antalyaspor müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra Buruk'u alkışladı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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