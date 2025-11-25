Galatasaray'da acı tesadüf

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

GALATASARAY'DA ACI TESADÜF

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sakatlığı Union Saint-Gilloise'ya karşı forma giyemedi. Karşılaşmanın ardından kötü bir tesadüf ortaya çıktı. Cimbom, 26 yaşındaki yıldızının forma giymediği 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz sahaya çıktığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Osimhen, attığı 6 golle şu ana kadar turnuvanın en çok gol atan ismi olmayı başardı.