Galatasaray'da acı tesadüf
Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in forma giymediği 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen'in forma giymediği iki maçı kaybetti.
- Victor Osimhen, bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol attı ve turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
GALATASARAY'DA ACI TESADÜF
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sakatlığı Union Saint-Gilloise'ya karşı forma giyemedi. Karşılaşmanın ardından kötü bir tesadüf ortaya çıktı. Cimbom, 26 yaşındaki yıldızının forma giymediği 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz sahaya çıktığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Osimhen, attığı 6 golle şu ana kadar turnuvanın en çok gol atan ismi olmayı başardı.