Haberler

Galatasaray'da acı tesadüf

Güncelleme:
Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in forma giymediği 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen'in forma giymediği iki maçı kaybetti.
  • Victor Osimhen, bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol attı ve turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

GALATASARAY'DA ACI TESADÜF

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sakatlığı Union Saint-Gilloise'ya karşı forma giyemedi. Karşılaşmanın ardından kötü bir tesadüf ortaya çıktı. Cimbom, 26 yaşındaki yıldızının forma giymediği 2 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz sahaya çıktığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Osimhen, attığı 6 golle şu ana kadar turnuvanın en çok gol atan ismi olmayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
