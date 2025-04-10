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Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
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Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosunda 3 futbolcu yer almadı. Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay, sakatlık ve tedavi süreçleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da 3 futbolcu, kamp kadrosunda yer almadı.

3 İSİM YOK

Sarı-Kırmızılılar'da Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay kafilede yer almadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Hiç birisi zaten bir işe yaramıyor olmasalarda olur

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