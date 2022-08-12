Galatasaray'da 10 numaralı forma Dries Mertens'e verildi
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Galatasaray'da 10 numara yeni transfer Dries Mertens'e verildi. Sarı-kırmızılılarda 10 numarayı en son Belhanda giymiş ve futbolcunun takımdan ayrılığı sonrası geçen sezon 10 numarayı kimse giymemişti.
Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'in giyeceği forma numarası belli oldu. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek
NAPOLI'DE 14 NUMARA GİYİYORDU
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mertens'in önümüzdeki sezon 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Napoli'de 14 numaralı formayı terleten Mertens, numarasını da değiştirmiş olacak.
EN SON BELHANDA GİYMİŞTİ
Galatasaray'da 10 numaralı forma, Belhanda'nın ayrılığı sonrası boşta kalmıştı ve geçen sezon 10 numaralı formayı giyen bir futbolcu olmamıştı.
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