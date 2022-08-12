Galatasaray'da 10 numaralı forma Dries Mertens'e verildi

Galatasaray'da 10 numara yeni transfer Dries Mertens'e verildi. Sarı-kırmızılılarda 10 numarayı en son Belhanda giymiş ve futbolcunun takımdan ayrılığı sonrası geçen sezon 10 numarayı kimse giymemişti.