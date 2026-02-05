Haberler

Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, ara transfer döneminin sonuna yaklaşırken eski oyuncusu Sacha Boey'u kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bek için resmi adım attı. Galatasaray, Boey'un transferi için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu. Fransa'dan Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre ise Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

  • Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un transferi için kiralama teklifinde bulundu.
  • Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
  • Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce formasını giyen Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslara başladı.

HEDEF YENİDEN BOEY

Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'u transfer listesine aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu için resmi adım attı.

Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu. Görüşmelerin kısa sürede hız kazandığı belirtildi.

Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Fransa'dan Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre ise Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta görev alan Sacha Boey, 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket