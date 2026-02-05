Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray, ara transfer döneminin sonuna yaklaşırken eski oyuncusu Sacha Boey'u kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bek için resmi adım attı. Galatasaray, Boey'un transferi için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu. Fransa'dan Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre ise Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
- Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un transferi için kiralama teklifinde bulundu.
- Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
- Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce formasını giyen Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslara başladı.
HEDEF YENİDEN BOEY
Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'u transfer listesine aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu için resmi adım attı.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu. Görüşmelerin kısa sürede hız kazandığı belirtildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
Fransa'dan Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre ise Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta görev alan Sacha Boey, 1 asistlik katkı sağladı.