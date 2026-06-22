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Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı

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Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı’yı vefatının 15. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle andı.

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun değerli isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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