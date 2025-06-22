Galatasaray, Coşkun Özarı'yı Anma Mesajı Yayımladı

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Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'nın vefatının 14. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. Kulüp, Özarı'yı sevgi, saygı ve rahmetle andı.

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'nın vefatının 14. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet eden, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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