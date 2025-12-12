Clifford Omoruyi, Galatasaray MCT Technic'te

GALATASARAY MCT Technic pivot Clifford Omoruyi'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı; NCAA, NBA Summer League ve EuroLeague tecrübesi ve atletizmiyle dikkat çeken pivot Clifford Omoruyi ile 1 yıllık sözleşme imzalayadı.

11 Ekim 2001 tarihinde doğan 2.11 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapan Clifford Omoruyi, genç yaşta basketbol kariyerine Amerika'da başladı. Nijeryalı basketbolcu lise dönemindeki çıkışının ardından NCAA'in güçlü konferanslarında forma giydi.

Omoruyi kolej basketboluna Rutgers Üniversitesi ile giriş yaptı ve burada savunma yönüyle dikkat çekti. 2022–23 sezonunda Big Ten All-Defensive Team seçilerek konferansın en iyi savunmacılarından biri oldu.

NCAA'deki son sezonunu Alabama Üniversitesinde geçirerek gelişimini sürdürdü. Burada %73.9 iki sayı isabetiyle ligin en verimli uzunlarından biri haline gelirken ribaund ve blok katkısıyla takımın pota altı gücünü belirleyen isimlerden biri oldu.

2025 NBA Yaz Ligi döneminde Toronto Raptors kadrosunda yer alan Omoruyi burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve profesyonel kariyerine Avrupa'da adım attı.

2025 yazında Maccabi Playtika Tel-Aviv ile anlaşarak EuroLeague organizasyonuna dahil olan oyuncu fiziksel teması seven yapısı ile çember çevresindeki etkinliği ve ribaund sezgisiyle kısa sürede Avrupa basketboluna uyum sağladı.