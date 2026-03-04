Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Greenyard Maaseik'i ağırlayacak
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'i konuk edecek. Maç yarın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'i konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çekya'dan Zdenek Grabovsky ile Azerbaycan'dan Fuad Aghayev hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan yayımlanacak.
Mücadelenin rövanşı 11 Mart Çarşamba günü Belçika'nın Maaseik kentinde yapılacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay