Haberler

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Greenyard Maaseik'i ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'i konuk edecek. Maç yarın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'i konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çekya'dan Zdenek Grabovsky ile Azerbaycan'dan Fuad Aghayev hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan yayımlanacak.

Mücadelenin rövanşı 11 Mart Çarşamba günü Belçika'nın Maaseik kentinde yapılacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu, gökyüzü dumanla kaplandı

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.