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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Maçta Galatasaray'dan Kerem Demirbay 3 gol atarak maçın yıldızı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Hojer'in kullandığı serbest vuruşta barajdaki Mertens'ten seken top Olawoyin'e çarparak ağlara gitti. 4-2

62. dakikada Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, Hojer'in müdahalesinde yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Demirbay'ın vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu. 5-2

85. dakikada Ziyech'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete bekletmeden pasını Icardi'ye verdi. Bu oyuncu altı pas çizgisi üzerinden topu filelere gönderdi. 6-2

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Zaha dk. 23), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Ndombele dk. 78), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Ziyech, dk. 78) Kerem Aktürkoğlu (Tete dk. 78), Icardi (Vinicius dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Mithat Pala dk. 60 (Faye dk. 78)), Shelvey, Akintola (Gustavo dk. 60), Varesanovic (Zeqiri dk. 46), Olawoyin, Minchev (Gaich dk. 60)

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Mocsi, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Derrick Köhn (dk. 9), Lucas Torreira (dk. 31), Kerem Demirbay (dk. 40, 45 ve 64 pen.), Mauro Icardi (dk. 85) (Galatasaray), Casper Hojer (dk. 38), İbrahim Olawoyin (dk. 61) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mauro Icardi (Galatasaray), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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