Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen kaydetti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Papanikolaou), Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 64 Mebude), Laçi (Dk. 85 Buljubasic), Mihaila, Sowe (Dk. 75 Pierrot)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 81 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 80 Icardi), Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Asprilla), Yunus Akgün (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Lang (Dk. 75 Boey), Osimhen

Goller: Dk. 19 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Yunus Akgün, Dk. 73 Osimhen ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 2 Olawoyin (Çaykur Rizespor ), 45+2 Osimhen ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

47. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lang'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yan tarafına çarpıp tekrar oyun alanına döndü.

62. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in hatalı pasını kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti: 0-2

73. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang savunma arkasına koşan Osimhen'e derinlemesine yerden pasını gönderdi. Osimhen, kaleci Fofana'yı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı.

90+2. dakikada Mebude'nin sağ çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
