Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları ve savunma-hücum çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
