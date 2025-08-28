Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL