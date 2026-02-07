Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak antrenmanlarını gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor