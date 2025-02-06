Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı 8 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Galatasaray, Kolombiyalı Carlos Cuesta'yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar transfer için Cuesta'nın eski kulübü Genk'e 8 milyon euro (298 milyon lira) ödeyecek.

NET 8 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Kulübün açıklamasında bu bedelin Genk'e üç sezona yayılmış taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.