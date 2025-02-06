MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

21 ilimizde eğitime kar engeli
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi
Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Cuesta'nın transferi için eski kulübü Genk'e toplamda 8 milyon avro (298 milyon lira) ödeme yapacak. Ödeme, üç sezon boyunca taksitler halinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı 8 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Galatasaray, Kolombiyalı Carlos Cuesta'yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar transfer için Cuesta'nın eski kulübü Genk'e 8 milyon euro (298 milyon lira) ödeyecek.

NET 8 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Kulübün açıklamasında bu bedelin Genk'e üç sezona yayılmış taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
img

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli yönelik hakarete soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti... Otoparkta öldürüldü
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.