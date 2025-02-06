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Galatasaray, Carlos Cuesta ile Güçleniyor

Galatasaray, Carlos Cuesta ile Güçleniyor
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Galatasaray, Belçika'nın Genk takımından Carlos Cuesta'yı 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. 25 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin 8. Kolombiyalı futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, sarı-kırmızılıların 8. Kolombiyalı futbolcusu oldu.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3. takviyesini savunma bölgesine yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Belçika ekibi Genk'te forma giyen Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta'yı 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti ve 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın tarihindeki 8. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom'da forma giyen ilk Kolombiyalı oyuncu, Faryd Mondragon oldu. Mondragon'dan sonra da Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez, sarı-kırmızılılara transfer oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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