Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu

Dünyada canlı yayında en çok takip edilen futbol kulüpleri sıralamasında Galatasaray zirveyi aldı. Leroy Sane'nin İstanbul'a transfer olduğu anın canlı yayını, Galatasaray'ın YouTube kanalında 3 milyon 252 bin 634 izlendi. Bu sayıyla Galatasaray, Barcelona, Paris St. Germain ve Manchester United gibi dev kulüpleri geride bıraktı. Listede ikinci Türk takımı olarak Fenerbahçe 6. sıradaydı.

CNBC-e'nin Streamscharts adlı veri sitesine dayandırdığı habere göre; Galatasaray'ın Leroy Sane İstanbul'a gelişi kulübün YouTube kanalında canlı yayınlandı. Yayını 3 milyon 252 bin 634 kişi takip etti.

ZİRVEDE GALATASARAY VAR

Barcelona ikinci sırada yer aldı. La Liga'nın son şampiyonunun Güney Kore temsilcisi Seul ile oynadığı hazırlık maçını kulübün resmi YouTube kanalında 2 milyon 200 bin 398 kişi izledi.

ASLAN DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyoru olan Fransız devi Paris St. Germain'in Suudi Arabistan'ın takımı ile oynadığı hazırlık maçını 1 milyon 373 bin 783 kişi canlı takip etti. İngiliz devi Manchester United listede 4. sırada. United'ın sezon öncesi hazırlık kampında Asya Karması ile yaptığı maçı kulübün YouTube kanalından 363 bin 926 kişi seyretti. Real Madrid'in geçen sezon yaptığı Mbappe transferi de listede yer aldı. Mbappe'nin imza törenini 326 bin 836 kişi canlı takip etti.

İKİNCİ SIRADA FENERBAHÇE VAR

Listede ikinci Türk takımı 6. sıradaki Fenerbahçe. Teknik direktör Jose Mourinho'nun imza için İstanbul'a gelişi Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalında toplam 256 bin 603 kişi tarafından izlendi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
