Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Can Korkmaz'ın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medyadan 'Oyun bitmedi' diyerek transferi duyurdu.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında "Oyun bitmedi. Can Korkmaz, 1 sezon daha Galatasaray MCT Technic formasıyla." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay