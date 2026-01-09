Can Armando Güner, Galatasaray için geldi
Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi. Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
GALATASARAY devre arası transfer çalışmaları kapsamında anlaşmaya vardığı Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.
Sarı-kırmızılı takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1,78 boyunda. Alman ekibi B.Mönchengladbach'ın genç futbolcusu Almanya ve Arjantin milli takımlarının da formalarını giydi.
Başarılı sporcunun, Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor