Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendi. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmada Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk periyodu 26-19, devreyi 43-41 ve üçüncü periyodu 64-53 önde tamamladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Münevver Özemre, Kamil Alok, Şükriye Nur Kızıl
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 11, Nelson-Ododa 3, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 20, Kuier 10, Hof 4, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz 8, Elif Bayram 4
Nesibe Aydın Okulları: Harmon 12, Nelson 12, Tuba Poyraz 5, Beers 12, Yağmur Önal 9, Ivanova 2, Begic 12, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa 7
1. Periyot: 26-19
Devre: 43-41
3. Periyot: 64-53
Beş faulle çıkan: 31.14 Yağmur Önal (Nesibe Aydın Okullarfı), 33.47 Smalls (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendi.