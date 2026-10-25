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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendi. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmada Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk periyodu 26-19, devreyi 43-41 ve üçüncü periyodu 64-53 önde tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Münevver Özemre, Kamil Alok, Şükriye Nur Kızıl

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 11, Nelson-Ododa 3, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 20, Kuier 10, Hof 4, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz 8, Elif Bayram 4

Nesibe Aydın Okulları: Harmon 12, Nelson 12, Tuba Poyraz 5, Beers 12, Yağmur Önal 9, Ivanova 2, Begic 12, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa 7

1. Periyot: 26-19

Devre: 43-41

3. Periyot: 64-53

Beş faulle çıkan: 31.14 Yağmur Önal (Nesibe Aydın Okullarfı), 33.47 Smalls (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Nesibe Aydın Okulları'nı 77-71 yendi.

Kaynak: AA
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