Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Myisha Hines-Allen'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li forvet Myisha Hines-Allen'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye ABD'li forvet Myisha Hines-Allen'ı transfer ederek devam etti. Son iki sezonda Avrupa kariyerini İtalya'nın Virtus Bologna takımı ile sürdüren 185 cm boyundaki yeni transferimiz Myisha Hines-Allen'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızı renklerimiz altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hines-Allen, WNBA takımlarından Washington Mystics'de 2019 yılında şampiyonluk yaşamıştı.