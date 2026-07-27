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Galatasaray'a Hollandalı Pivot Takviyesi

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Hollandalı oyuncu Emese Hof'u kadrosuna kattı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Hollandalı oyuncu Emese Hof'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen 30 yaşındaki milli pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hof, USK Prag ile 4 kez lig, birer defa da FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA
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