Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı mağlup etti

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi CSM Constanta'da 21 sayıyla Ioana Ghizla oldu.

SALON: Ahmet Cömert Spor

HAKEMLER: Alakbar Hasanov, Gilbert Hoxha, Hrvoje Cavar

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Hines-Allen 19, Büşra Akbaş 6, İnci Güçlü 2, Herbert-Harrigan 18, Meltem Yıldızhan 7, Abdelkader 12, Mitchell 13, Vanloo 6, Gizem Yavuz

CSM CONSTANTA: Ghizila 21, Orban 2, Irimia 5, Godri-Parau 4, Podar 6, Higgins 15, Marginean 11, Zivkovic 13, Croitoru, Koizar

1'İNCİ PERİYOT: 29-27

İLK YARI: 40-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi CSM Constanta'da 21 sayıyla Ioana Ghizla oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray İnci Güçlü Spor Spor Haberler

title