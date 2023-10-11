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Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı mağlup etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi CSM Constanta'da 21 sayıyla Ioana Ghizla oldu.