Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı mağlup etti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi CSM Constanta'da 21 sayıyla Ioana Ghizla oldu.
SALON: Ahmet Cömert Spor
HAKEMLER: Alakbar Hasanov, Gilbert Hoxha, Hrvoje Cavar
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Hines-Allen 19, Büşra Akbaş 6, İnci Güçlü 2, Herbert-Harrigan 18, Meltem Yıldızhan 7, Abdelkader 12, Mitchell 13, Vanloo 6, Gizem Yavuz
CSM CONSTANTA: Ghizila 21, Orban 2, Irimia 5, Godri-Parau 4, Podar 6, Higgins 15, Marginean 11, Zivkovic 13, Croitoru, Koizar
1'İNCİ PERİYOT: 29-27
İLK YARI: 40-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar C Grubu'nda CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi CSM Constanta'da 21 sayıyla Ioana Ghizla oldu.