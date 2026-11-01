Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-65 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-65 yendi. Karşılaşmada ilk periyot 21-20, devre 32-40 ve üçüncü periyot 45-63 sonuçlandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse
Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 1, Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Şevval Akalan 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Juhasz 16, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Hof 5, Kuier 8
1. Periyot: 21-20
Devre: 32-40
3. Periyot: 45-63
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-65 yendi.