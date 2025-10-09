Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio'yu Yendi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio'yu 73-70'lik skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Tomasz Wit Langowski (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Oblak 13, Sehernaz Çidal, Juhasz 9, Kuier 6, Williams 8, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 6, Derin Erdoğan 5, Elif Bayram 4

Beretta Famila Schio: Verona 10, Conde 17, Steinberga 12, Zandalasini 10, Shepard 10, Mestdagh 3, Sottana 2, Zanardi 1, Andre 2, Badiane 3

1. Periyot: 17-20

Devre: 32-39

3. Periyot: 53-55

Beş faulle çıkanlar: 37.23 Verona, 38.04 Zandalasini ( Beretta Famila Schio)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
