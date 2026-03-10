Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Dev maç TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

BİLETLER TÜKENDİ, GELİR 3 MİLYON EUROYA YAKLAŞIYOR

Karşılaşma öncesi RAMS Park'ta satışa çıkarılan tüm biletler kısa sürede tükendi. Sarı-kırmızılı kulübün hem bilet satışlarından hem de GS Store mağazalarındaki ürün satışlarından yaklaşık 3 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK KAZANÇ

Galatasaray, Devler Ligi'ne doğrudan katıldığı için 18.62 milyon euro gelir elde etti. Grup aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 20. sırada tamamlayarak 5.08 milyon euro daha kasasına koydu.

YAYIN VE KATSAYI GELİRİ

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca yayın havuzundan yaklaşık 8.4 milyon euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon euro gelir elde etti. Galatasaray'ın play-off turuna kalması ise kulübe 1 milyon euro daha kazandırdı.

JUVENTUS TURUNDAN 11 MİLYON EURO

Play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray, bu başarıyla 11 milyon euroluk ek gelir elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri Liverpool'u da elemesi halinde çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro daha kazanacak.