Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından bilet ve mağaza satışlarıyla yaklaşık 3 milyon euro gelir beklerken, turu geçmesi halinde UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool ile oynayacak ve bu maçtan yaklaşık 3 milyon euro gelir bekleniyor.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplamda 18.62 milyon euro doğrudan katılım, 7 milyon euro grup aşaması başarısı, 5.08 milyon euro lig sıralaması, 8.4 milyon euro yayın, 2.4 milyon euro katsayı, 1 milyon euro play-off ve 11 milyon euro Juventus turu geliri elde etti.
- Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro daha kazanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Dev maç TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.
BİLETLER TÜKENDİ, GELİR 3 MİLYON EUROYA YAKLAŞIYOR
Karşılaşma öncesi RAMS Park'ta satışa çıkarılan tüm biletler kısa sürede tükendi. Sarı-kırmızılı kulübün hem bilet satışlarından hem de GS Store mağazalarındaki ürün satışlarından yaklaşık 3 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK KAZANÇ
Galatasaray, Devler Ligi'ne doğrudan katıldığı için 18.62 milyon euro gelir elde etti. Grup aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 20. sırada tamamlayarak 5.08 milyon euro daha kasasına koydu.
YAYIN VE KATSAYI GELİRİ
Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca yayın havuzundan yaklaşık 8.4 milyon euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon euro gelir elde etti. Galatasaray'ın play-off turuna kalması ise kulübe 1 milyon euro daha kazandırdı.
JUVENTUS TURUNDAN 11 MİLYON EURO
Play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray, bu başarıyla 11 milyon euroluk ek gelir elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri Liverpool'u da elemesi halinde çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro daha kazanacak.