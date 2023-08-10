Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Tete ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile 4+1 sezon opsiyonlu olarak anlaşma sağladığını duyurdu. Tete'ye her bir sezon için 2.8 milyon avro garanti ücret ve toplamda 3.1 milyon avro net imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.