G.Saray böyle kaos yaşamadı! Muslera'dan Okan Buruk-Gomis savaşını alevlendirecek hareket

Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da maç sonu kriz üstüne kriz çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'le ilgili uzun yıllar unutulmayacak açıklamalar yaptı.

"FORMAYI GİYMEK İSTEMİYOR"

Okan Buruk, "Gomis, Alanya maçında Barış Alper'i tercih edip kendisini oynatmadığımız için bir daha formayı giymek istemediğini, bunun bir gurur meselesi olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Okan Buruk'un yanında yer aldı. Yaşananların ardından Gomis, sosyal medya hesabından ses getiren bir cevap paylaştı.

"DUYDUKLARIMA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gomis sosyal medya hesabından, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz" cevabını yolladı.

MUSLERA BEĞENİ BIRAKTI

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis'in yaptığı bu açıklamaya beğeni bıraktı. Muslera'nın bu hareketi, Gomis'ten yana bir tavır sergilediğine dair ve teknik ekip ile oyuncular arasında problem yaşandığına dair yorumlar yapılmasına neden oldu.