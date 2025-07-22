Galatasaray Borçlarını Kapatıp Finansal Bağımsızlığını Kazandı

Galatasaray Borçlarını Kapatıp Finansal Bağımsızlığını Kazandı
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Galatasaray, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm yapılandırılmış kredi borçlarını kapattığını duyurdu. Başkan Dursun Özbek, kulübün mali bağımsızlığına kavuştuğunu ve bu adımın geleceği özgürce şekillendirme iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bu sadece finansal bir karar değil; kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir. Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır" dedi.

Galatasaray, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm yapılandırılmış kredi borçlarını kapatarak süreci resmen sonlandırdığını açıkladı. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, 2022 yılında göreve gelirken, Galatasaray'ımızı mali bağımsızlığına kavuşturacağımızın sözünü verdik. Bugün, arkadaşlarımla birlikte, bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır. Bu, sadece finansal bir karar değil; kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir. Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankaları Ziraat Bankası, Denizbank'a ve çalışanlarına teşekkür ederim. Bu tarihi adımı atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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